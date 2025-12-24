Théâtre Crime en scène !, Théâtre Le Ruban Vert Aix-en-Provence

Théâtre Crime en scène !

Vendredi 30 janvier 2026 de 20h30 à 22h. Théâtre Le Ruban Vert 4 traverse Notre Dame Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Le public mène l’enquête sur un meurtre survenu lors d’un week-end au demeurant paisible dans un mas provençal ! Venez participer à cette nouvelle enquête improvisée.

Crime en scène, ce sont 6 improvisateurs et un crime à élucider. Rejoignez nous et préparez-vous à résoudre une énigme unique où vous devrez découvrir, l’assassin, l’arme et le lieu du crime !



Lors d’un week-end au demeurant paisible, un meurtre à été commis dans un mas provençal. Ils sont 6 suspects, 7 armes potentielles dans 7 pièces du domaine.

Vous découvrirez les jours précédent le meurtre.

Le public mène l’enquête afin de découvrir qui est le meurtrier, quelle arme a-t-il utilisé et dans quel lieu. Lequel parmi nos improvisateurs sera au cœur des trahisons lors de ce Crime en Scène ? .

Théâtre Le Ruban Vert 4 traverse Notre Dame Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

The audience investigates a murder that took place during an otherwise peaceful weekend in a Provencal farmhouse! Come and take part in this new improvised investigation.

