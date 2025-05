Théâtre « Crimes Exemplaires » – Troyes, 27 juin 2025 20:30, Troyes.

Aube

Théâtre « Crimes Exemplaires » Bar associatif Expression Libre Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 20:30:00

fin : 2025-06-27

Date(s) :

2025-06-27

2025-06-28

« Plutôt mourir! me dit-elle. Et dire que ce que je voulais par-dessus tout c’était lui faire plaisir! » Max Aub publie ses « Crimes exemplaires » au Mexique en 1956 et depuis ce petit brûlot est devenu un classique de l’humour noir. Considéré par ses aficionados comme un véritable livre culte, on y trouve cent trente assassinats commis en toute bonne foi, et pour le seul plaisir. Cynisme, férocité et drôlerie se mêlent dans ces confessions affûtées comme des lames de couteau…



Entrée libre. .

Bar associatif Expression Libre

Troyes 10000 Aube Grand Est jbaptiste.guillaud@gmail.com

