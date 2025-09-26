Théâtre Crimes Exemplaires Troyes

Théâtre Coryphée Troyes Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Début : 2025-09-26 20:00:00

fin : 2025-09-26

2025-09-26 2025-09-28

La troupe de théâtre Acte III, met en scène « Crimes Exemplaires » de Max Aub

Durée environ 1h10



« Plutôt mourir! me dit-elle. Et dire que ce que je voulais par-dessus tout c’était lui faire plaisir! » Max Aub publie ses « Crimes exemplaires » au Mexique en 1956 et depuis ce petit brûlot est devenu un classique de l’humour noir. Considéré par ses aficionados comme un véritable livre culte, on y trouve cent trente assassinats commis en toute bonne foi, et pour le seul plaisir. Cynisme, férocité et drôlerie se mêlent dans ces confessions affûtées comme des lames de couteau…



Réservation conseillée ! .

Théâtre Coryphée Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 34 95 61 94

