Théâtre : Cuisine et dépendance Parc de Beauregard Rennes Dimanche 8 février 2026, 15h00 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 5€; réduit: 2€ pour les moins de 18 ans et les étudiants; sortir: 2€; Gratuit pour les moins de 8 ans

« Cuisine et dépendance » d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri / VIP

Martine et Jacques invitent des amis, les ingrédients sont réunis pour vous servir un repas épicé avec une pincée de Fred, un entremets à la Charlotte et enfin un vacherin nommé Georges. Soyez nos convives pour un repas qui ne manque pas de piquant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-08T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-08T16:00:00.000+01:00

fettaar35@gmail.com https://www.facebook.com/FETTAAR35000

Parc de Beauregard 11 Avenue André Mussat, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine