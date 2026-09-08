Informations pratiques

Coutances

Théâtre culinaire « Apérotomanie »

Théâtre municipal 2 Rue Milon Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 18:30:00

fin : 2026-11-28 19:25:00

Date(s) :

2026-11-28

Théâtre culinaire « Apérotomanie » – cie Dérézo

Une histoire culinaire de la bouche

Trois petites formes théâtrales atypiques et joyeuses réenchantent trois rituels culinaires quotidiens : le petit déjeuner, le repas et l’apéro ! Faites votre choix !

➜ Par les bouches • Vendredi 27 novembre, 18h30 et 20h30

➜ Apérotomanie • Samedi 28 novembre, 18h30 et 20h30

➜ Le petit déjeuner • Dimanche 29 novembre, 9h30 et 11h

L’apérotomanie est un dérèglement provoquant la conviction délirante non pas « d’aimer l’apéro » mais « d’être aimé par lui ». Un trouble parfois exacerbé par les réseaux sociaux et le port du masque FFP3. Mot valise inventé en 2020, appliquant une contraction rigolote entre les mots « apéro », « érotique », permettant de laisser entendre qu’un apéro serait le rituel d’une possible ouverture vers l’érotique.

L’apéritif est un rituel conséquent de la vie sociale, particulièrement en France. C’est un temps à part qui conjugue jeu social et expériences culinaires, un moment détendu, qui, au-delà de sa fonction de « mise en appétit » est une réactualisation de l’idée de partage.

Forme hybride d’apéritif et de théâtre, ce spectacle nous plonge dans un rituel, celui d’une possible ouverture vers l’érotique. Apérotomanie réunit ainsi ses convives autour d’un grand comptoir où deux interprètes préparent et servent des amuse-bouches chargés de saveurs et de sens. Dégustation de mets préparés à vue, deux vins naturels d’un cépage rare et oublié, et un enchaînement caustique de textes littéraires d’autrices et d’auteurs sélectionnés avec soin. Un moment délicat au cours duquel boire, manger et parler prendront une couleur particulière puisque la nuit va tomber…

Pas tout à fait un vrai repas, mais une vraie invitation à lire entre les lignes d’Anaïs Nin, Roland Dubillard, Lydie Salvayre, Pascal Quignard, Camille Emmanuelle, Choderlos de Laclos, Charles Pennequin, Hugo von Hofmannsthal, Alina Reyes et Jean Baudrillard.

À partir de 18 ans / Jauge réduite – public sur scène

18h30 & 20h30 au théâtre municipal de Coutances.

Réservation obligatoire. .

Théâtre municipal 2 Rue Milon Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 68 jslp@jazzsouslespommiers.com

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English : Théâtre culinaire « Apérotomanie »

L’événement Théâtre culinaire « Apérotomanie » Coutances a été mis à jour le 2026-09-08 par Coutances Tourisme