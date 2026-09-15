Informations pratiques

Coutances

Théâtre culinaire « Le petit déjeuner »

Théâtre municipal 2 Rue Milon Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29 09:30:00

fin : 2026-11-29 10:10:00

Date(s) :

2026-11-29

Théâtre culinaire « Le petit déjeuner » – cie Dérézo

Une histoire culinaire de la bouche

Trois petites formes théâtrales atypiques et joyeuses réenchantent trois rituels culinaires quotidiens : le petit déjeuner, le repas et l’apéro ! Faites votre choix !

➜ Par les bouches • Vendredi 27 novembre, 18h30 et 20h30

➜ Apérotomanie • Samedi 28 novembre, 18h30 et 20h30

➜ Le petit déjeuner • Dimanche 29 novembre, 9h30 et 11h

Dans l’odeur du café, posez-vous sur un tabouret. Un snack, un mess, un gastos… ? À peine. Au centre de « l’arène en miniature » une actrice et un acteur « cordon bleu » en pleine action. Gestes au rasoir et œil complice, ils vous tapent la discute : jactance moderne et brèves du matin, c’est l’accueil ! Un comptoir de bois où poser son chocolat chaud, ou son croissant, ou son coude.

Tout le monde voit tout le monde, c’est l’hémicycle du petit matin. Sur la tablette de sapin cirée les deux toqués vous proposent : un œuf à la coque, un jus d’orange, une madeleine… maison ! Ils vous embarquent pour un rituel matinal, 40 minutes de mangeailles et de textes couleur « histoires vraies » : Les Miscellanées culinaires de Mr Schott sont la principale inspiration, mais vous y croiserez aussi Proust, Alice au pays des merveilles, Bernard Noël, Thierry Bourcy, Alexandra Badéa… Le reste… : ça bidouille dans l’intime, dans la langue… en tendresse ! Les odeurs, les sons et les mots.

À partir de 12 ans / Jauge réduite – public sur scène

9h30 & 11h au théâtre municipal de Coutances.

Réservation obligatoire. .

Théâtre municipal 2 Rue Milon Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 68 jslp@jazzsouslespommiers.com

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English : Théâtre culinaire « Le petit déjeuner »

L’événement Théâtre culinaire « Le petit déjeuner » Coutances a été mis à jour le 2026-09-08 par Coutances Tourisme