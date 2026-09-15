Informations pratiques

Coutances

Théâtre culinaire « Par les bouches »

Théâtre municipal 2 Rue Milon Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 20:30:00

fin : 2026-11-27 21:45:00

Date(s) :

2026-11-27

Théâtre culinaire « Par les bouches » – cie Dérézo

Une histoire culinaire de la bouche

Trois petites formes théâtrales atypiques et joyeuses réenchantent trois rituels culinaires quotidiens : le petit déjeuner, le repas et l’apéro ! Faites votre choix !

➜ Par les bouches • Vendredi 27 novembre, 18h30 et 20h30

➜ Apérotomanie • Samedi 28 novembre, 18h30 et 20h30

➜ Le petit déjeuner • Dimanche 29 novembre, 9h30 et 11h

Par les bouches est un spectacle mis en scène autour d’un repas des plus singuliers où deux interprètes-cuisiniers-toqués nous invitent dans leur cuisine. Autour d’un grand comptoir de bois en forme de bouche géante, nous nous préparons à entendre une histoire culinaire, entre la naissance et la mort, de cet organe dont nous sommes tous pourvus et dont on ne parle que rarement : la bouche !

Cet orifice génial, berceau du chant et de la parole comme du baiser et du sourire, par lequel entrent et sortent l’air, les outils du dentiste ou encore la nourriture, convoque déjà la longue litanie métaphorique des « avoir l’eau à la bouche », « mettre les bouchées doubles », « faire la fine bouche », « à bouche que veux-tu », « tourner sept fois sa langue dans sa bouche », etc. Conçus en complicité avec l’autrice culinaire Miske Alhaouthou, mets et boissons composent un paysage gustatif, magnifié par des textes du répertoire classique comme contemporain, au service de cette traversée théâtrale. Piochant avec malice dans la sociologie, la psychanalyse, l’ethnologie ou la poésie, voici une parenthèse dédiée au goût et à l’écoute, autour une scénographie ciselée, réaccordant pour notre plus grande joie ces deux instruments de la musique de nos corps : notre bouche et nos oreilles !

À partir de 12 ans / Jauge réduite – public sur scène

18h30 & 20h30 au théâtre municipal de Coutances.

Réservation obligatoire. .

Théâtre municipal 2 Rue Milon Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 68 jslp@jazzsouslespommiers.com

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English : Théâtre culinaire « Par les bouches »

L’événement Théâtre culinaire « Par les bouches » Coutances a été mis à jour le 2026-09-08 par Coutances Tourisme