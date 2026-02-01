Théâtre Cupidon est un con LA COMÉDIE DE METZ Metz

Théâtre Cupidon est un con

LA COMÉDIE DE METZ 1/3 rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Tarif : – – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-02-25 20:00:00

fin : 2026-02-25 21:15:00

Date(s) :

2026-02-25

Les histoires d’amour finissent mal, en général. Vous savez pourquoi ? Parce que Cupidon est un con !

Au royaume des Dieux, Cupidon est de plus en plus contesté.

Il faut dire que ses derniers faits d’armes ne sont pas brillants près de 2 mariages sur 3 se terminent aujourd’hui par un divorce.

Renvoyé sur Terre pour une nouvelle mission, il n’a pas d’autres choix que de réussir, sous peine d’être déchu.

Problème, Cupidon est un con…Tout public

22 .

LA COMÉDIE DE METZ 1/3 rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Love stories usually end badly. And you know why? Because Cupid’s a jerk!

In the realm of the gods, Cupid is increasingly contested.

It has to be said that his latest exploits are not brilliant: almost 2 out of 3 marriages today end in divorce.

Sent back to Earth on a new mission, he has no choice but to succeed, or risk being deposed.

Trouble is, Cupid is a con…

L’événement Théâtre Cupidon est un con Metz a été mis à jour le 2026-02-17 par AGENCE INSPIRE METZ