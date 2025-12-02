Théâtre CURRICULUM VITAE Esquibien Audierne

Théâtre CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE de Brendan De Roeck par la Compagnie du Précipice

Dans un bureau impersonnel et froid se tient un entretien d’embauche. Une femme maniaque et autoritaire bouscule un homme candide dans un déferlement de questions perfides et impudiques.

À quelles fins le tourmente-t-elle ? Pour quel emploi précis postule-t-il avec autant de

détermination ? Qui, en définitive, manipule véritablement l’autre ? Quel lien occulte unit ces deux solitudes ? De ces aléas, où s’inviteront une valse de Wagner, des cours de langue et une bouteille d’alcool fort, se dévoileront progressivement deux natures complexes, deux enfances blessées.

Satire du monde du travail, célébration de l’absurde, autant que farce cynique sur les

rapports dominant/dominé, Curriculum Vitæ brosse dans cette courte pièce le portrait

de deux cabossés des temps modernes.

