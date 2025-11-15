Théâtre, Cyrano de Bergerac à Cajarc ! Cajarc
Théâtre, Cyrano de Bergerac à Cajarc !
Salle Françoise Sagan Cajarc Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif adulte
Début : 2025-11-15 20:30:00
2025-11-15
Le CACC 46 de Cajarc vous convie à une soirée théâtre, avec la pièce, chef-d’œuvre d’Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac qui sera interprétée par 11 comédiens de la troupe du Théâtre des Deux Rives.
Dans Cyrano, rien n’est à moderniser, tout reste d’actualité Daniel Annotiau a mis en scène et en relief les caractères d’Edmond Rostand, dans le respect absolu du texte (néanmoins coupé à 1 h 55). La pièce vous emporte dans le va-et-vient d’un ascenseur émotionnel sans fin, dans lequel le spectateur est cueilli , comme pris dans un flux ininterrompu de vagues plus ou moins creusées.
Préparez-vous à vivre, lors d’une soirée au clair de lune, une passion comme vous n’en avez plus vécu depuis longtemps ! .
Salle Françoise Sagan Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 6 38 74 93 76
English :
Cajarc’s CACC 46 invites you to an evening of theater, with Edmond Rostand’s masterpiece, Cyrano de Bergerac , performed by 11 actors from the Théâtre des Deux Rives troupe
German :
Das CACC 46 in Cajarc lädt Sie zu einem Theaterabend mit dem Meisterwerk von Edmond Rostand Cyrano de Bergerac ein, das von 11 Schauspielern der Theatergruppe Théâtre des Deux Rives aufgeführt wird
Italiano :
Il CACC 46 di Cajarc vi invita a una serata di teatro con il capolavoro di Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac , interpretato da 11 attori del Théâtre des Deux Rives
Espanol :
El CACC 46 de Cajarc le invita a una velada teatral con la obra maestra de Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac , interpretada por 11 actores de la compañía Théâtre des Deux Rives
