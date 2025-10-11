Théâtre Cyrano de Bergerac Auditorium Espace François Mitterrand Bergerac

Théâtre Cyrano de Bergerac Auditorium Espace François Mitterrand Bergerac samedi 11 octobre 2025.

Auditorium Espace François Mitterrand 23 boulevard Henri Sicard Bergerac Dordogne

Début : 2025-10-11

Par la compagnie les 11%

C’est en participant à la création de la pièce Edmond d’Alexis Michalik, avec des lycéens option théâtre, que le comédien et metteur en scène Loïc Labaste s’est plongé dans l’histoire de Cyrano de Bergerac et de son auteur, pour en tomber comme amoureux.

La suite s’imposa donc avec la force de l’évidence il lui fallait partager ce nouvel amour avec sa famille théâtrale, Les 11 %. Ainsi la compagnie se lance, avec engouement et passion, dans cette nouvelle adaptation de Cyrano de Bergerac, mus par la seule ambition de partager cet amour avec le public, en lui faisant redécouvrir ce grand classique légué par Edmond Rostand.

Durée 1h35 .

Auditorium Espace François Mitterrand 23 boulevard Henri Sicard Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 71 51 billetterie.centre.culturel@la-cab.fr

