Théâtre Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand Chartres

Théâtre Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand

Place de Ravenne Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 38 – 38 – 46 EUR

Début : Samedi 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07 22:30:00

2026-02-07

La mise en scène d’Anne Kessler de Cyrano de Bergerac présente l’œuvre comme une tragédie classique, révélant la dualité du héros, icône et être de chair et de sang. Édouard Baer et son équipe restituent le souffle et l’ampleur de la pièce, touchant le spectateur par l’émotion et le drame.

Le destin de Cyrano et de son double, punis d’avoir défié les dieux, reste au cœur de la tension. Cette adaptation inédite explore aussi le mystère entourant ses ennemis et son meurtre, offrant quelques pistes sans jamais livrer toutes les réponses. Tout public. 38 .

Place de Ravenne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79 billetterie@theatredechartres.fr

English :

Anne Kessler?s staging of Cyrano de Bergerac presents the work as a classic tragedy, revealing the duality of the hero as icon and flesh-and-blood being. Édouard Baer and his team recreate the breath and scope of the play, touching the audience with emotion and drama.

German :

Anne Kesslers Inszenierung von Cyrano de Bergerac präsentiert das Werk als klassische Tragödie und zeigt die Dualität des Helden, der eine Ikone und ein Wesen aus Fleisch und Blut ist. Édouard Baer und sein Team geben den Atem und die Größe des Stücks wieder und berühren den Zuschauer mit Emotionen

Italiano :

La messa in scena di Cyrano de Bergerac di Anne Kessler presenta l’opera come una tragedia classica, rivelando la dualità dell’eroe come icona e come essere in carne e ossa. Édouard Baer e il suo team ricreano il respiro e la portata dell’opera, toccando il pubblico con emozioni e drammi.

Espanol :

El montaje de Anne Kessler de Cyrano de Bergerac presenta la obra como una tragedia clásica, revelando la dualidad del héroe como icono y ser de carne y hueso. Édouard Baer y su equipo recrean el aliento y el alcance de la obra, conmoviendo al público con emoción y dramatismo.

