Théâtre Cyrano de Bergerac Théâtre Municipal Armand Salon-de-Provence

Théâtre Cyrano de Bergerac

Mardi 10 février 2026 de 20h à 22h. Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 35 – 35 – 54 EUR

Début : 2026-02-10 20:00:00

fin : 2026-02-10 22:00:00

2026-02-10

Tout le monde se trompe sur Cyrano. Cyrano est un Roc…. friable, multiple, sensible, entier, éperdu, brillant, fidèle, abandonné par les grâces et pourtant étincelant de cœur et d’âme

A côté de Cyrano, nous sommes tous gris, définitivement gris.

Sacré pari de tenter d’approcher cette icône du répertoire. Amoureux des mots, de la langue, de la poésie, homme de troupe, passeur d’émotions, Edouard Baer rencontre Cyrano comme une évidence.



Everyone is wrong about Cyrano. Cyrano is a Roc?. crumbly, multiple, sensitive, whole, distraught, brilliant, faithful, abandoned by the graces and yet sparkling with heart and soul

L’événement Théâtre Cyrano de Bergerac Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme de Salon de Provence