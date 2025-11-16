Théâtre: Cyrano de Bergerac Théâtre de la ville Valence
Théâtre: Cyrano de Bergerac Théâtre de la ville Valence dimanche 16 novembre 2025.
Théâtre: Cyrano de Bergerac
Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – 25 EUR
Début : 2025-11-16 17:00:00
fin : 2025-11-16 17:00:00
2025-11-16
Le Grenier de Babouchka, champion de la mise en scène de classiques jamais démodés.
Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes theatredelaville@mairie-valence.fr
English :
Le Grenier de Babouchka, champions of staging classics that never go out of fashion.
German :
Le Grenier de Babouchka, Meister der Inszenierung von Klassikern, die nie aus der Mode kommen.
Italiano :
Le Grenier de Babouchka, campioni della messa in scena di classici che non passano mai di moda.
Espanol :
Le Grenier de Babouchka, campeones de la puesta en escena de clásicos que nunca pasan de moda.
