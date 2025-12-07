Théâtre : Dancing queen ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes
Théâtre : Dancing queen ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Dimanche 7 décembre, 15h00 Ille-et-Vilaine
Tarif plein: 5€; réduit: 2€ pour les moins de 18 ans et les étudiants; sortir: 2€; Gratuit pour les moins de 8 ans
“Dancing Queen” de Pipo Guillet / Les Arts maniaques
Toute une famille se retrouve pour les obsèques de la femme de Jacques. C’est l’occasion pour chacun de régler ses comptes.
La situation s’avère bien plus compliquée que prévu.
Pas de réservation
Début : 2025-12-07T15:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-07T16:00:00.000+01:00
ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine