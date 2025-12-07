Théâtre : Dancing queen ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Dimanche 7 décembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 5€; réduit: 2€ pour les moins de 18 ans et les étudiants; sortir: 2€; Gratuit pour les moins de 8 ans

Dancing queen de Pipo Guillet/ Les Arts maniaques Toute une famille se retrouve pour les obsèques de la femme de Jacques. C’est l’occasion pour chacun de régler ses comptes. La situation s’avère bie…

“Dancing Queen” de Pipo Guillet / Les Arts maniaques

Toute une famille se retrouve pour les obsèques de la femme de Jacques. C’est l’occasion pour chacun de régler ses comptes.

La situation s’avère bien plus compliquée que prévu.

Pas de réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-07T15:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-07T16:00:00.000+01:00

1

fettaar35@gmail.com https://www.facebook.com/FETTAAR35000

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine