Theâtre Danger… public Espace Palante Hillion

Theâtre Danger… public Espace Palante Hillion vendredi 3 avril 2026.

Theâtre Danger… public

Espace Palante 2 Rue Ollivier Provost Hillion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-03 21:30:00

Date(s) :

2026-04-03

Serge Coulomb est l’auteur et metteur en scène du Jardin des regrets , une pièce vaguement romantique dont l’action se déroule au début du XXe siècle et qui ne rencontre aucun succès. Une heure avant le lever de rideau, il déboule dans les loges pour annoncer à ses comédiens, Julie, Boris et Hélène (qui est également sa femme), qu’ils ont ce soir… 380 réservations ! Chacun se réjouit de cette soudaine consécration, y compris le jeune régisseur maghrébin, Samir. .

Espace Palante 2 Rue Ollivier Provost Hillion 22120 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 32 36 55

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Theâtre Danger… public Hillion a été mis à jour le 2025-09-12 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme