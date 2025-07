Théâtre Dans la maison de l’ogre Espace Boris Vian Montluçon

Théâtre Dans la maison de l’ogre Espace Boris Vian Montluçon vendredi 7 novembre 2025.

Théâtre Dans la maison de l’ogre

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-07

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-07 2025-11-08 2025-11-10 2025-11-11 2025-11-12 2025-11-13 2025-11-14

Mise en scène par Carole Thibaut. Un conte d’émancipation haletant, pour résister joyeusement à l’emprise.

.

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 18 billetterie@cdntdi.com

English :

Directed by Carole Thibaut. A breathless tale of emancipation, a joyful resistance to control.

German :

Inszeniert von Carole Thibaut. Eine atemlose Emanzipationsgeschichte, um der Einflussnahme fröhlich zu widerstehen.

Italiano :

Regia di Carole Thibaut. Una storia di emancipazione senza fiato, una gioiosa resistenza al controllo.

Espanol :

Dirigida por Carole Thibaut. Una historia de emancipación sin aliento, una alegre resistencia al control.

L’événement Théâtre Dans la maison de l’ogre Montluçon a été mis à jour le 2025-07-26 par Montluçon Tourisme