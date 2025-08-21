[Théâtre] Dans la peau de Cyrano · Cie qui va piano Gorron

Une histoire sensible et un très bon jeu de comédien dans cette alternance virtuose des rôles. Télerama TTT

Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège. Pas facile de passer du monde de l’enfance à celui des grands, surtout quand on est différent . La route est semée d’embûches. Mais une rencontre déterminante avec son professeur

de théâtre, figure paternelle et bienveillante, guidera ses pas vers un nouvel essor, comme une nouvelle naissance. Le personnage de Cyrano lui apparaît comme une révélation, car Colin se découvre des similitudes avec lui. Le fait d’entrer dans sa peau permettra à Colin de s’accepter et de se libérer de lui-même.

Dans la peau de Cyrano aborde avec brio les difficultés de la construction de soi pendant l’adolescence. Un spectacle drôle et poétique où un comédien, seul en scène, interprète une galerie de personnages hauts en couleurs.

Jeudi 12 février · 20h00

Gorron · Espace culturel Colmont

Tarifs 10€ · 7€ réduit

Tout public (à partir de 10 ans)

Durée 1h00

Réservation conseillée au 02 43 08 47 47 ou www.bocage-mayennais.fr

Texte et interprétation Nicolas Devort

Direction d’acteur Clotilde Daniault

Lumière Cédric Henneré

Composition Stéphanie Marino et Nicolas Devort

Communication, social média Mélissa Beaufils

Production, diffusion Pony Production Sylvain Berdjane .

Espace culturel Colmont Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 47 47

English :

« A sensitive story and excellent acting in this virtuoso alternation of roles. » Télerama TTT

German :

« Eine sensible Geschichte und eine sehr gute schauspielerische Leistung in diesem virtuosen Wechselspiel der Rollen » Télerama TTT

Italiano :

« Una storia sensibile e una recitazione eccellente in questa virtuosa alternanza di ruoli » Télerama TTT

Espanol :

« Una historia sensible y unas interpretaciones excelentes en esta virtuosa alternancia de papeles » Télerama TTT

