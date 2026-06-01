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Théâtre dans le jardin, Villa Contarini degli Scrigni detta “Vigna Contarena”, Este

Théâtre dans le jardin, Villa Contarini degli Scrigni detta “Vigna Contarena”, Este

Théâtre dans le jardin, Villa Contarini degli Scrigni detta “Vigna Contarena”, Este samedi 6 juin 2026.

Lieu : Villa Contarini degli Scrigni detta “Vigna Contarena”

Adresse : Via Cappuccini 11 Este

Ville : 35042 Este

Département : Padova

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Théâtre dans le jardin Samedi 6 juin, 21h15 Villa Contarini degli Scrigni detta “Vigna Contarena” Padova

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T21:15:00+02:00 – 2026-06-06T22:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T21:15:00+02:00 – 2026-06-06T22:30:00+02:00

En collaboration avec la municipalité d’Este, l’association culturelle « Villa Dolfin Boldù » présente le spectacle de théâtre « Je m’appelle Béatrice, celle qui donne la béatitude« , dédié à la Bienheureuse Béatrice I d’Este (1191-1226) de la noble maison des Marquis estensi.
Ce souvenir s’insère dans les célébrations des 800 ans de la mort de la bienheureuse Béatrice. À travers un chœur de femmes, nous donnons une voix poétique aux sentiments de Béatrice, avec une attention au contexte historique de 1200.
Une dédicace particulière est également réservée à la poésie provençale produite à la Cour d’Este, qui a élevé Este à Città dell’Amor Cortese.

Villa Contarini degli Scrigni detta “Vigna Contarena” Via Cappuccini 11 Este Este 35042 Padova Veneto
En collaboration avec la municipalité d’Este, l’association culturelle « Villa Dolfin Boldù » présente le spectacle de théâtre « Mon **nom est Béatrice, celle qui donne la béatitude », dédié** à la Bienhe

© Viviana Larcati

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