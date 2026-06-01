Théâtre dans le jardin, Villa Contarini degli Scrigni detta “Vigna Contarena”, Este

Théâtre dans le jardin Samedi 6 juin, 21h15 Villa Contarini degli Scrigni detta “Vigna Contarena” Padova

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T21:15:00+02:00 – 2026-06-06T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T21:15:00+02:00 – 2026-06-06T22:30:00+02:00

En collaboration avec la municipalité d’Este, l’association culturelle « Villa Dolfin Boldù » présente le spectacle de théâtre « Je m’appelle Béatrice, celle qui donne la béatitude« , dédié à la Bienheureuse Béatrice I d’Este (1191-1226) de la noble maison des Marquis estensi.

Ce souvenir s’insère dans les célébrations des 800 ans de la mort de la bienheureuse Béatrice. À travers un chœur de femmes, nous donnons une voix poétique aux sentiments de Béatrice, avec une attention au contexte historique de 1200.

Une dédicace particulière est également réservée à la poésie provençale produite à la Cour d’Este, qui a élevé Este à Città dell’Amor Cortese.

Villa Contarini degli Scrigni detta “Vigna Contarena” Via Cappuccini 11 Este Este 35042 Padova Veneto

En collaboration avec la municipalité d’Este, l’association culturelle « Villa Dolfin Boldù » présente le spectacle de théâtre « Mon **nom est Béatrice, celle qui donne la béatitude », dédié** à la Bienhe

© Viviana Larcati