Théâtre dans le parc du Château du Prieuré à Villemoutiers, Château du Prieuré Villemoutiers, Villemoutiers

Informations pratiques

Théâtre dans le parc du Château du Prieuré à Villemoutiers 19 et 20 septembre Château du Prieuré Villemoutiers Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Saynètes de théâtre dans le parc du château. Début à 10h30.

Château du Prieuré Villemoutiers 3 rue du prieuré, 45270 Villemoutiers Villemoutiers 45270 Loiret Centre-Val de Loire 06 24 94 11 36 https://www.instagram.com/chateauvillemoutiers?fbclid=IwY2xjawThgf1wZG9mAWV4dG4DYWVtAjEwAGJyaWQRMDVQNVBWNWdBdmZTc3JyVUhzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeaDO3SKs8THTzl14uHSGygvcBHfxeVBM2_V-L_GZKTRN04mip9weAxYP7cL8_aem_1TjyhQITcQ8kgNJvYzOh6w Le château de Villemoutiers est positionné sur le site d’un ancien monastère dont la trace remonte au IXème siècle. Le monastère fut détruit en 1568 lors de guerres de religion. Seule la chapelle est restée debout. À son emplacement fut reconstruite une demeure, appelée prieuré, à la fin du XVIᵉ siècle. Le château reste la propriété de Prieurs jusqu’à la révolution. Après la révolution, il fut vendu en partie à un médecin de Montargis, père adoptif du peintre Louis Girodet. En 1802, le château fut vendu à un ancien moine Jean-Baptiste Patrault (il fut le professeur de mathématiques de Napoléon Bonaparte). En 1841, le château fut vendu à Nicolas Henri Gustave Mailland qui y entreprit d’importants travaux : ajout d’une tour carrée, ajout d’une tourelle en encorbellement, rehaussement du bâtiment et agrandissement des fenêtres.

La tourelle positionnée en encorbellement est une construction du XIIᵉ siècle. Elle occupait l’angle des rues de la Tixeranderie et du Coq Saint Jean à Paris et fut démontée lors des travaux pour l’ouverture de la rue de Rivoli. Cette tourelle est dite de la Reine Blanche (Blanche de Castille épouse du Roi Louis VIII mère de Saint Louis ou Blanche de Navarre épouse du Roi Philippe VI de Valois).

Scénettes de théâtre dans le parc du château.

©jeannecaroline