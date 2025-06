Théâtre dans les Chais Comme s’il en pleuvait – Domaine Bayard Monein 26 juin 2025 19:00

Pyrénées-Atlantiques

Théâtre dans les Chais Comme s'il en pleuvait
Domaine Bayard
30 chemin Pierrette
Monein
Pyrénées-Atlantiques

Apéritif / entrée (planche, légumes, tapas).

20h Pièce « Comme s’il en pleuvait » par la Compagnie Vice-Versa

Un homme, chez lui, trouve une liasse de billets. Sa femme, pas plus que lui, ne comprend d’où sort cet argent. Le lendemain, nouvelle liasse. Et ça continue, encore et encore. Situation absurde mais réelle pour eux. Dès lors, que faire de ce miracle ? Qui en est responsable ? Y a-t-il du reste, un responsable ?Une comédie loufoque, un casse-tête étonnant.

21h20 repas chaud .

