Théâtre dans les chais Compromis Domaine Bazaillacq Jurançon

Jurançon

Théâtre dans les chais Compromis

Domaine Bazaillacq 437 Chemin de Saint Faust Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 18:30:00

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-22

FORMULE TOUT COMPRIS REPAS + PIECE DE THEATRE

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Le déroulé de votre soirée:

– Accueil à partir de 18H30

– L’apéritif entrée sera pris en extérieur en cas de beau temps

– A 20h, la pièce débutera en intérieur (aucun risque d’annulation en cas de pluie)

Une comédienne médiocre demande à son amie de toujours, écrivaine ratée, de l’aider dans la vente de son appartement. En attendant l’acheteuse (ou plutôt la pigeonne ?), on parle, on se flatte, mais remontent les tensions du passé, de sombres vérités et pensées acides.

Les deux amies vont-elles réussir à se contenir devant l’acheteuse ou celle-ci devra-t-elle arbitrer leur pugilat ?

Quand la gentillesse et la naïveté rencontrent la manipulation et la mauvaise foi !

Une comédie où ça tire à balle réelle.

– Aux alentours de 21h20, après la pièce, place au repas chaud et débrief dehors, dedans, autour des tables, tonneaux… .

Domaine Bazaillacq 437 Chemin de Saint Faust Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 65 11 04 theatre.viceversa64@gmail.com

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English : Théâtre dans les chais Compromis

L’événement Théâtre dans les chais Compromis Jurançon a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Pau