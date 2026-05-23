Théâtre dans les chais Le cas Martin Piche Clos Lapeyre Jurançon

Jurançon

Théâtre dans les chais Le cas Martin Piche

Clos Lapeyre 257 Chemin de Couday, La Chapelle de Rou Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

FORMULE TOUT COMPRIS REPAS + PIECE DE THEATRE

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Le déroulé de votre soirée:

– Accueil à partir de 18H30

– L’apéritif entrée sera pris en extérieur en cas de beau temps

– A 20h, la pièce débutera en intérieur (aucun risque d’annulation en cas de pluie)

Martin Piche est atteint d’un mal étrange il souffre d’un manque absolu de curiosité… Cela ne va pas manquer d’exciter au plus haut point celle de son psy !

Pour tenter de résoudre l’énigme que pose ce cas inhabituel et désarmant, le spécialiste devra faire appel à toute sa sagacité et son imagination dans une séance spectaculaire où les situations comiques; s’enchaîneront, passant de l’insolite au burlesque, du touchant au cruel, de l’absurde à l’inquiétant.

– Aux alentours de 21h20, après la pièce, place au repas chaud et débrief dehors, dedans, autour des tables, tonneaux… .

Clos Lapeyre 257 Chemin de Couday, La Chapelle de Rou Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 65 11 04 theatre.viceversa64@gmail.com

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English : Théâtre dans les chais Le cas Martin Piche

L’événement Théâtre dans les chais Le cas Martin Piche Jurançon a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Pau