Théâtre dans les fermes #3 édition Puech Arnal Canet-de-Salars

Théâtre dans les fermes #3 édition Puech Arnal Canet-de-Salars jeudi 28 août 2025.

Théâtre dans les fermes #3 édition

Puech Arnal Ferme de l’Aulto Canet-de-Salars Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-08-28

fin : 2025-08-28

Date(s) :

2025-08-28

A partir de 19h30 à la Ferme de l’Aulto au Puech Arnal. Un spectacle contemporain suivi d’un repas local. Une immersion culturelle au cœur des fermes ! 30€ par adulte et 15€ par enfant de -12ans. Résa obligatoire par SMS 0631396556 ou sur le site

Théâtre dans les fermes est un événement organisé par l’association Théâtre dans les fermes. Après le succès de la première édition été 2023 et de la deuxième édition été 2024, l’association a décidé de renouveler la même opération en proposant à 3 compagnies de théâtre de se produire dans 8 fermes différentes.

L’association souhaite favoriser la rencontre de la culture au cœur des territoires ruraux et permettre aux fermes de s’ouvrir à un public plus large tout en promouvant la production locale. Un événement alliant culture et agriculture.

Le spectacle intitulé « La Cuisine des Auteurs » est un spectacle itinérant en caravane-théâtre conçu et interprété par Jérôme Pouly d’après les œuvres de grands auteurs de la littérature. Ce projet est soutenu par plusieurs villes et partenaires locaux, rendant cette aventure possible.

Le spectacle est suivi d’un repas proposé par les producteurs locaux comprenant une entrée, un plat et un dessert. Les boissons sont en supplément, avec une buvette et des vins de producteurs sur place.

La soirée est proposée au tarif unique de 30 euros, incluant le spectacle et le repas, avec un tarif réduit de 15 euros pour les enfants de moins de 12 ans.

Réservation obligatoire par SMS ou sur le site. 15 .

Puech Arnal Ferme de l’Aulto Canet-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 6 31 39 65 56

English :

From 7.30pm at Ferme de l’Aulto in Puech Arnal. A contemporary show followed by a local meal. A cultural immersion in the heart of farms! 30? per adult and 15? per child under 12. Reservations required by SMS 0631396556 or on the website

German :

Ab 19:30 Uhr in der Ferme de l’Aulto in Puech Arnal. Ein zeitgenössisches Schauspiel, gefolgt von einem lokalen Essen. Ein kulturelles Eintauchen in die Welt der Bauernhöfe! 30? pro Erwachsener und 15? pro Kind unter 12 Jahren. Reservierungen sind per SMS 0631396556 oder auf der Website erforderlich

Italiano :

Dalle 19.30 alla Ferme de l’Aulto di Puech Arnal. Uno spettacolo contemporaneo seguito da un pasto locale. Un’immersione culturale nel cuore delle fattorie! 30 euro per adulto e 15 euro per i bambini sotto i 12 anni. Prenotazione obbligatoria via SMS 0631396556 o sul sito web

Espanol :

A partir de las 19.30 h en la Ferme de l’Aulto de Puech Arnal. Un espectáculo contemporáneo seguido de una comida local. ¡Una inmersión cultural en el corazón de las granjas! 30 ¤ por adulto y 15 ¤ por niño menor de 12 años. Reserva obligatoria por SMS 0631396556 o en la página web

L’événement Théâtre dans les fermes #3 édition Canet-de-Salars a été mis à jour le 2025-08-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)