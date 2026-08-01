Informations pratiques

Le Cayrol

Théâtre dans les fermes Je, Cabane

Hameau Les Barrugues Le Cayrol Aveyron

Tarif : – – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-18

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Soirée spectacle et repas de producteurs locaux.

Théâtre dans les fermes est un évènement organisé par l’association Théâtre dans les fermes .

L’association Théâtre dans les fermes souhaite favoriser la rencontre de la culture au coeur des territoires ruraux et permettre aux fermes de s’ouvrir à un public plus large tout en promouvant la production locale. Un évènement alliant culture et agriculture.

À 19h30 Le spectacle

Je, Cabane , Petite conférence sur les cabanes, pensée, construite et bricolée comme une cabane. Écrite avec une certaines expérience des cabanes, en se laissant guider par les matériaux à mesure qu’ils s’ajoutent. Production Cie Yondura Yondura.

Durée 50 minutes à partir de 8 ans

21h Le repas

Le spectacle est suivi d’un repas proposé par les producteurs locaux comprenant une entrée, un plat et un dessert. Les boissons sont en supplément. Buvette et ou vins de producteurs sur place 30 .

Hameau Les Barrugues Le Cayrol 12500 Aveyron Occitanie

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English :

Evening show and meal from local producers.

L’événement Théâtre dans les fermes Je, Cabane Le Cayrol a été mis à jour le 2026-08-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)