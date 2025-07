Théâtre dans les fermes: « la Cuisine des auteurs » à la Ferme de Balajou Ferme les cabrioles de Balajou Figeac

Théâtre dans les fermes: « la Cuisine des auteurs » à la Ferme de Balajou

Ferme les cabrioles de Balajou 130 chemin de balajou Figeac Lot

Début : 2025-08-22 19:30:00

Festival itinérant proposant des soirées mêlant théâtre contemporain et repas fermier dans plusieurs fermes du territoire. Chaque soirée associe une compagnie à une ferme différente.

Performance culinaire et théâtrale par la Cie Avec Cœur et Panache autour de textes d’auteurs à la Ferme de Balajou.

– Spectacle à 19h30

– Repas à 21h00

sur réservation obligatoire par téléphone ou sur helloasso 30 .

Ferme les cabrioles de Balajou 130 chemin de balajou Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 42 38 35 02

English :

An itinerant festival featuring evenings of contemporary theater and farmhouse fare on a number of local farms. Each evening associates a company with a different farm.

German :

Wanderfestival mit Abenden, die zeitgenössisches Theater und Bauernmahlzeiten auf mehreren Bauernhöfen der Region miteinander verbinden. Jeder Abend verbindet eine Theatergruppe mit einem anderen Bauernhof.

Italiano :

Un festival itinerante che propone serate di teatro contemporaneo e cibo contadino in diverse fattorie della regione. Ogni serata associa una compagnia a una fattoria diversa.

Espanol :

Festival itinerante que ofrece veladas de teatro contemporáneo y comida de granja en varias granjas de la región. Cada velada asocia una compañía con una granja diferente.

