Théâtre Dans les yeux de Don Quichotte – Amiens, 23 mai 2025 20:30, Amiens.

Somme

Théâtre Dans les yeux de Don Quichotte 8 Rue des Majots Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-23 20:30:00

fin : 2025-05-23 21:00:00

Date(s) :

2025-05-23

Écrit au 16e siècle, le roman Don Quichotte de Cervantes est représentatif de notre époque.

Il explore la frontière ténue entre réalité et illusion, mettant en évidence la subjectivité de la vérité. Mettre en scène Don Quichotte aujourd’hui, c’est plonger dans les grandes questions de l’humanité l’idéalisme, la quête de sens, et la tension entre illusions et désillusions.

Don Quichotte nous invite à réfléchir sur nos propres luttes, nos rêves et la manière dont nous naviguons entre espoir et réalité.

Réservation conseillée au 03 22 71 62 90

Tout public à partir de 8 ans

Entrée libre 0 .

8 Rue des Majots

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 71 62 90

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre Dans les yeux de Don Quichotte Amiens a été mis à jour le 2025-05-14 par SIM Hauts-de-France OT D’AMIENS