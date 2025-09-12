Théâtre Dans les yeux de Monet Chartres

Théâtre Dans les yeux de Monet Chartres vendredi 13 mars 2026.

Théâtre Dans les yeux de Monet

Place de Ravenne Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 38 – 38 – 46 EUR

38

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13 22:00:00

Date(s) :

2026-03-13

En 1892, Claude Monet s’installe à Rouen et entreprend sa célèbre série de toiles consacrées à la cathédrale. Retiré dans son atelier, il se confronte pourtant à l’obscurité hivernale, au doute et à la langueur qui freinent son élan créatif.

C’est alors qu’une jeune femme, modèle de la boutique en dessous, surgit dans son quotidien. Si sa présence légère et bavarde trouble d’abord Monet, elle pourrait bien lui redonner l’élan et l’inspiration qu’il croyait perdus, offrant ainsi un nouveau souffle à son art. Avec Clovis Cornillac. Tout public. 38 .

Place de Ravenne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79 billetterie@theatredechartres.fr

English :

In 1892, Claude Monet settled in Rouen and began his famous series of paintings of the cathedral. Retired to his studio, he was confronted by winter darkness, doubt and languor, which slowed his creative impulse.

German :

1892 ließ sich Claude Monet in Rouen nieder und begann seine berühmte Serie von Gemälden, die der Kathedrale gewidmet sind. Er zog sich in sein Atelier zurück, wo er jedoch mit der winterlichen Dunkelheit, Zweifeln und Langsamkeit konfrontiert wurde, die seinen Schaffensdrang hemmten.

Italiano :

Nel 1892 Claude Monet si trasferisce a Rouen e inizia la sua famosa serie di dipinti della cattedrale. Ritiratosi nel suo studio, si scontra con l’oscurità invernale, il dubbio e il languore che rallentano il suo slancio creativo.

Espanol :

En 1892, Claude Monet se traslada a Rouen y comienza su famosa serie de cuadros de la catedral. Retirado a su estudio, se enfrenta a la oscuridad invernal, la duda y la languidez que frenan su ímpetu creativo.

L’événement Théâtre Dans les yeux de Monet Chartres a été mis à jour le 2025-09-12 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES