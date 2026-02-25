Théâtre Dans les yeux de Monet Yutz

Théâtre Dans les yeux de Monet

126 rue de la République Yutz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-03-04 20:30:00

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Elle vient perturber son quotidien. Elle deviendra sa source d’inspiration.

En 1892, Claude Monet s’enferme plusieurs mois au-dessus d’une boutique de lingerie et mode à Rouen, pour peindre la Cathédrale. Mais l’obscurité et le doute l’ont envahi. Il est alors rejoint par une jeune modèle de la boutique venue passer un corset. Elle l’exaspère, elle l’insupporte. Mais peut-être saura-t-elle aussi lui rendre la grâce.

N’avez-vous jamais laissé le doute vous envahir ?

Texte Cyril Gély

Mise en scène Tristan Petitgirard

Avec Clovis Cornillac, Maud Baecker et Eric PratTout public

126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est

English :

She disrupts his daily life. She becomes his source of inspiration.

In 1892, Claude Monet locked himself away for several months above a lingerie and fashion boutique in Rouen, to paint the Cathedral. But darkness and doubt overtook him. He was then joined by a young model from the boutique who had come to have a corset fitted. She exasperates him, insuppresses him. But perhaps she’ll also be able to restore his grace.

Have you ever let doubt get the better of you?

Text: Cyril Gély

Stage direction: Tristan Petitgirard

Starring Clovis Cornillac, Maud Baecker and Eric Prat

