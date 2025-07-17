Théâtre Dans ton intérieur place de la Liberté Valence

Théâtre Dans ton intérieur

place de la Liberté Théâtre de la Ville Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

& moins de 12 ans = 7€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 20:00:00

fin : 2026-03-06 20:00:00

Date(s) :

2026-03-04 2026-03-06

Armée d’une multitude de sacs à main appartenant à sa grand-mère, Julia Perazzini nous entraîne avec elle à la rencontre de son grand-père paternel dont elle ne connaît rien, si ce n’est le nom qu’il lui a légué.

.

place de la Liberté Théâtre de la Ville Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 41 70 billetterie@comediedevalence.com

English :

Armed with a multitude of handbags belonging to her grandmother, Julia Perazzini takes us with her to meet her paternal grandfather, about whom she knows nothing except the name he left her.

