Informations pratiques

Aspach

Théâtre danse avec les choux

2 rue de l’Église Aspach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19

Bon un cactus, ça fait western, mais celui là, faut pas déconner ! Respecteront-ils une fois quelque chose dans leurs spectacles ? Réservation au 06 78 67 75 41

Danses avec les choux est le nouveau spectacle de la compagnie Canaille. De quoi ça parle ?

On pourrait dire que c’est un western choucroute car oui, c’est un western et, oui, on y parle de la choucroute. Quel est le rapport ? Alors voilà…

Oui mais, en fait, c’est un peu compliqué. Commençons par vous dire qu’en Amérique, pas mal d’alsaciens se sont installés. Oui, ça, c’est un bon début. Et que les alsaciens fabriquent la choucroute. Mais le chou fermenté, ça ne plait pas à tout le monde. Par exemple aux banquiers de la ville. Mais ils sont un peu spéciaux. Oui mais bon, tout le monde est un peu spécial dans cette histoire. Simplement Joly Jumper, oui, ça ! Ils n’avaient pas le droit d’en faire un cheval pareil. Et Rantanplan, sérieusement ! Pauvre bête ! .

2 rue de l’Église Aspach 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 6 78 67 75 41

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English :

Well, a cactus—it’s got that Western vibe, but this one? Don’t mess with it! Will they ever show any respect in their shows? Call 06 78 67 75 41 to make a reservation.

L’événement Théâtre danse avec les choux Aspach a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme du Sundgau