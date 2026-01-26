Théâtre Danse Gala exeptionnel compagnie François Mauduit ballet action danse présenté par Sylvie Hermeline Chartres

Théâtre Danse Gala exeptionnel compagnie François Mauduit ballet action danse présenté par Sylvie Hermeline

Boulevard Adelphe Chasles Chartres Eure-et-Loir

Début : Mardi 2026-03-24 20:30:00

fin : 2026-03-24

2026-03-24

Sous la présidence de Sylvie Hermeline et avec le soutien appuyé de la Ville de Chartres, l’association Action Danse propose un gala d’exception. Au programme un mélange étonnant et passionnant de danseurs solistes issus de l’Opéra de Paris, ainsi que la Compagnie François Mauduit. A découvrir…

Cette soirée alliera les morceaux de bravoure du répertoire classique, des extraits des chorégraphes contemporains. La compagnie François Mauduit est programmée sur les plus belles scènes de France tel que le Théâtre des Champs Elysées et également à l’étranger (Italie, Mexique…). Cette compagnie spécialiste du répertoire néoclassique, saura une nouvelle fois conquérir le public Chartrain par sa fougue et son énergie et présentera des extraits de ses derniers spectacles Gospel dans le style Alvin Ailey ou encore The Dancer[s] . Egalement sur scène les danseuses du Ballet Action Danse vous présenteront les nouvelles créations de Sylvie Hermeline. Technique, virtuosité, émotion, originalité feront de ce gala une soirée qui marquera le public de son millésime. .

Boulevard Adelphe Chasles Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79 billetterie@theatredechartres.fr

Under the presidency of Sylvie Hermeline and with the strong support of the City of Chartres, the Action Danse association presents an exceptional gala. The program features an astonishing and exciting mix of solo dancers from the Paris Opera, as well as the Compagnie François Mauduit. To discover…

