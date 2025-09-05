Théâtre / Danse Ma nuit à Beyrouth Amiens

Théâtre Danse Ma nuit à Beyrouth

3 rue Guynemer Amiens Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 19:30:00

fin : 2026-02-03

Date(s) :

2026-02-03

Diptyque théâtre Mona El Yafi.

Entre danse et théâtre, une fascinante réflexion sur l’identité qui dépasse de loin les frontières du Liban.

En 2022, un an après l’explosion du port, un homme se rend à Beyrouth pour y refaire son passeport. Il est Libanais, cela ne devrait être qu’une simple formalité. Mais dans un pays ravagé par les suites de la guerre et une crise économique sans précédent, la simple formalité devient un chemin de croix une nuit, deux nuits, trois nuits debout dans la nuit noire et les silhouettes balayées par les phares des voitures de la route toute proche. Alors il danse. Et Aïda, sa compatriote et amie, raconte.

Première partie: SlaMparle Performance slam le mercredi 03 février.

Mardi 3 février à 19h30.

Durée 1h10.

A partir de 14 ans.

Autrice, metteuse en scène, comédienne Mona El Yafi + Chorégraphe, danseur Nadim Bahsoun + Collaborateur artistique, regard extérieur théâtre Ayouba Ali + Regad extérieur danse Krystel Khoury + Assistante à la mise en scène Elise Prévost.

THEATRE DANSE.

3 rue Guynemer Amiens 80080 Somme Hauts-de-France +33 3 22 69 66 00

English :

Diptych theater Mona El Yafi.

Between dance and theater, a fascinating reflection on identity that goes far beyond the borders of Lebanon.

In 2022, a year after the explosion of the port, a man goes to Beirut to renew his passport. He’s Lebanese, so this should be a simple formality. But in a country ravaged by the aftermath of war and an unprecedented economic crisis, the simple formality becomes a way of the cross: one night, two nights, three nights standing in the dark, silhouettes swept by the headlights of cars on the nearby road. So he dances. And Aïda, his compatriot and friend, tells the story.

Opening act: SlaMparle Slam performance on Wednesday 03 February.

Tuesday, February 3 at 7:30pm.

Duration 1h10.

Ages 14 and up.

Author, director, actor Mona El Yafi + Choreographer, dancer Nadim Bahsoun + Artistic collaborator, outside view of theater Ayouba Ali + Outside view of dance Krystel Khoury + Assistant director Elise Prévost.

THEATER DANCE.

German :

Diptychon Theater Mona El Yafi.

Zwischen Tanz und Theater, eine faszinierende Reflexion über Identität, die weit über die Grenzen des Libanon hinausgeht.

Im Jahr 2022, ein Jahr nach der Explosion des Hafens, reist ein Mann nach Beirut, um seinen Pass neu ausstellen zu lassen. Er ist Libanese, das sollte eine reine Formalität sein. Doch in einem Land, das von den Nachwirkungen des Krieges und einer beispiellosen Wirtschaftskrise heimgesucht wird, wird die einfache Formalität zu einem Kreuzweg: eine Nacht, zwei Nächte, drei Nächte stehend in der schwarzen Nacht und die Silhouetten, die von den Scheinwerfern der Autos auf der nahe gelegenen Straße überstrichen werden. Dann tanzt er. Und Aida, seine Landsmännin und Freundin, erzählt.

Erster Teil: SlaMparle Slam-Performance am Mittwoch, den 03. Februar.

Dienstag, 3. Februar um 19:30 Uhr.

Dauer: 1 Stunde 10 Minuten.

Ab 14 Jahren.

Autorin, Regisseurin, Schauspielerin Mona El Yafi + Choreograph, Tänzer Nadim Bahsoun + Künstlerischer Mitarbeiter, Blick von außen Theater Ayouba Ali + Regad von außen Tanz Krystel Khoury + Regieassistentin Elise Prévost.

THEATER TANZ.

Italiano :

Dittico teatrale Mona El Yafi.

Tra danza e teatro, un’affascinante riflessione sull’identità che va ben oltre i confini del Libano.

Nel 2022, un anno dopo l’esplosione del porto, un uomo si reca a Beirut per rinnovare il passaporto. È libanese, quindi dovrebbe essere una semplice formalità. Ma in un Paese devastato dalle conseguenze della guerra e da una crisi economica senza precedenti, la semplice formalità diventa una croce: una notte, due notti, tre notti in piedi nel buio, le sagome spazzate dai fari delle auto sulla strada vicina. Così lui balla. E Aïda, sua compatriota e amica, racconta la storia.

Apertura: spettacolo SlaMparle Slam mercoledì 03 febbraio.

Martedì 3 febbraio alle 19.30.

Durata: 1 ora e 10 minuti.

Dai 14 anni in su.

Autore, regista, attore Mona El Yafi + Coreografo, danzatore Nadim Bahsoun + Collaboratore artistico, outsider del teatro Ayouba Ali + Outsider della danza Krystel Khoury + Assistente alla regia Elise Prévost.

TEATRO DANZA.

Espanol :

Teatro díptico Mona El Yafi.

Entre danza y teatro, una fascinante reflexión sobre la identidad que va mucho más allá de las fronteras del Líbano.

En 2022, un año después de la explosión del puerto, un hombre va a Beirut a renovar su pasaporte. Es libanés, por lo que debería tratarse de un simple trámite. Pero en un país asolado por las secuelas de la guerra y una crisis económica sin precedentes, la simple formalidad se convierte en una cruz: una noche, dos noches, tres noches de pie en la oscuridad, con las siluetas barridas por los faros de los coches de la carretera cercana. Entonces baila. Y Aïda, su compatriota y amiga, cuenta la historia.

Actuación inaugural: actuación de SlaMparle Slam el miércoles 03 de febrero.

Martes 3 de febrero a las 19.30 h.

Duración: 1 hora y 10 minutos.

A partir de 14 años.

Autora, directora, actriz Mona El Yafi + Coreógrafo, bailarín Nadim Bahsoun + Colaboradora artística, outsider del teatro Ayouba Ali + Outsider de la danza Krystel Khoury + Asistente de dirección Elise Prévost.

TEATRO DANZA.

