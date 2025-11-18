Théâtre & danse My Loneliness Is Killing Me Ma solitude me tue Théâtre Municipal de Coutances Coutances

Théâtre & danse My Loneliness Is Killing Me Ma solitude me tue

Théâtre Municipal de Coutances 2 Rue Milon Coutances Manche

2026-03-19 20:30:00

2026-03-19 21:45:00

2026-03-19

En 1998, le monde découvre Britney Spears qui chante et danse au rythme de Baby One More Time. Très vite, elle est traquée par les paparazzi, ses moindres faits et gestes sont exposés en couverture des tabloïds. L’idole déchue passe pour folle, une tutelle est mise en place par son père. Désormais, lorsqu’on parle d’elle, c’est pour s’indigner devant le sort cruel que lui ont réservé ses proches.

Sa vie a tout d’une sordide tragédie antique. Alors, ses admirateurs Céline, Wandrille, Flavien et Stephen se sont lancés dans l’écriture collective d’une tragédie théâtrale pop documentaire dans laquelle la danse a une place de choix ! Dans cette création participative se croisent les différents épisodes de la vie de la star en regard de leurs propres vies de fans. Elle interroge également le rapport des jeunes d’aujourd’hui à la célébrité, au corps des idoles à l’aune des réseaux sociaux. .

