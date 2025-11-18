Théâtre & danse Rien ? Théâtre Municipal de Coutances Coutances

Théâtre & danse Rien ?

Qui n’a jamais eu le sentiment de s’ennuyer ? Comme le vide, l’ennui peut être angoissant. Pourtant, tout particulièrement dans l’enfance, c’est dans ces moments que l’imaginaire est le plus fécond, que le rien laisse la place à l’exploration.

L’enfant tâtonne et trouve en lui de quoi s’occuper, construire, inventer, rêver.

La compagnie Monsieur K déniche toutes les possibilités de ce rien inventif en s’appuyant sur une scénographie qui n’est pas sans rappeler le mouvement des aiguilles d’une montre sur le cadran, mouvement des cent pas que l’on arpente en tournant en rond ou sur soi-même.

Romuald Leclerc et Laura Boudou, dans leur théâtre dansé à la poésie teintée d’humour, explorent cette liberté de l’enfance. Mis en scène par l’inclassable Patrice Thibaud, maestro dans l’art subtil et délicat de la comédie, ce spectacle doucement subversif est réjouissant tout autant pour les adultes que pour les plus jeunes. .

