Théâtre Danton Robespierre, les racines de la liberté La Citadelle Le Château-d’Oléron

Théâtre Danton Robespierre, les racines de la liberté

La Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Ce soir je sors mes parents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14 22:30:00

Date(s) :

2025-11-14

22 mars 1794 Ultime face à face entre Danton et Robespierre, ces deux géants de la Révolution qui se sont aimés, détestés, respectés, avec pour enjeu un monde plus juste et équitable. Un texte d’une actualité troublante où tout est vrai. Résa en OT

.

La Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23 le-chateau-oleron-tourisme@marennes-oleron.com

English :

march 22, 1794 The final face-off between Danton and Robespierre, these two giants of the Revolution who loved, hated and respected each other, with the aim of creating a fairer, more just world. A disturbingly topical text in which everything is true. Reservation at OT

German :

22. März 1794 Ultimatives Aufeinandertreffen von Danton und Robespierre, den beiden Giganten der Revolution, die sich liebten, hassten und respektierten, mit dem Ziel einer gerechteren und faireren Welt. Ein Text von beunruhigender Aktualität, in dem alles wahr ist. Resa in OT

Italiano :

22 marzo 1794 Il faccia a faccia finale tra Danton e Robespierre, questi due giganti della Rivoluzione che si sono amati, odiati e rispettati a vicenda, con l’obiettivo di creare un mondo più equo e giusto. Un testo di sconvolgente attualità in cui tutto è vero. Prenotazione presso OT

Espanol :

22 de marzo de 1794 El cara a cara final entre Danton y Robespierre, estos dos gigantes de la Revolución que se amaban, se odiaban y se respetaban, con el objetivo de crear un mundo más justo y equitativo. Un texto de inquietante actualidad en el que todo es verdad. Reservas en OT

L’événement Théâtre Danton Robespierre, les racines de la liberté Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes