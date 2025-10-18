Théâtre d’Anzin Jeanfi Janssens Tombé du ciel Valenciennes

Théâtre d'Anzin Jeanfi Janssens Tombé du ciel Valenciennes samedi 18 octobre 2025.

Bd Henri Harpignies Valenciennes Nord

Tarif : 21 – 21 – 37

Début : 2025-10-18 20:00:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Tombé du ciel, A travers les nuages, Quel heureux présage… , le steward le plus populaire de France revient avec un tout nouveau spectacle.

Trois ans après Jeanfi Décolle , Jeanfi change de décor avec un tout nouveau spectacle et nous parle de son entrée dans le monde du show business (le choc des cultures, des deux mondes), ce que la notoriété a changé pour lui ses dernières années mais pas que. Il aborde avec tendresse ses amours contrariées, son éducation chez les bonnes sœurs, ses achats compulsifs, son attachement excessif à sa mère et… à sa chatte Duchesse… le temps qui passe et les habitudes du quotidien d’un quinqua qui le font parfois passer pour un vieux con . Ce spectacle surprendra à coup sûr en explorant la part plus poétique de l’humoriste, tout en conservant ce qu’il sait excellemment interpréter le registre comique… 21 .

Bd Henri Harpignies Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France +33 3 27 38 01 10

