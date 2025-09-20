Théâtre d’Aqua Segetae de la ruine au projet Journées Européennes du patrimoine Théâtre antique de Moingt Montbrison

Théâtre d’Aqua Segetae de la ruine au projet Journées Européennes du patrimoine Théâtre antique de Moingt Montbrison samedi 20 septembre 2025.

Théâtre d’Aqua Segetae de la ruine au projet Journées Européennes du patrimoine

Théâtre antique de Moingt Allée du Théâtre Montbrison Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Lancées en 2017 par la ville de Montbrison, les études conduites par Archipat, ont permis de comprendre l’histoire du site et de sa reconnaissance.

Au travers du regard de l’architecte, venez découvrir l’histoire du projet et du chantier

.

Théâtre antique de Moingt Allée du Théâtre Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 96 08 69

English : Théâtre d’Aqua Segetae de la ruine au projet Journées Européennes du patrimoine

Launched in 2017 by the town of Montbrison, the studies conducted by Archipat have enabled us to understand the history of the site and its recognition.

Through the eyes of the architect, come and discover the history of the project and the construction site

German : Théâtre d’Aqua Segetae de la ruine au projet Journées Européennes du patrimoine

Die 2017 von der Stadt Montbrison begonnenen Studien, die von Archipat durchgeführt wurden, haben es ermöglicht, die Geschichte des Ortes und seiner Anerkennung zu verstehen.

Entdecken Sie die Geschichte des Projekts und der Baustelle durch den Blick des Architekten

Italiano : Théâtre d’Aqua Segetae de la ruine au projet Journées Européennes du patrimoine

Avviato nel 2017 dalla città di Montbrison, gli studi condotti da Archipat hanno permesso di comprendere la storia del sito e il suo riconoscimento.

Attraverso gli occhi dell’architetto, venite a scoprire la storia del progetto e del cantiere

Espanol : Théâtre d’Aqua Segetae de la ruine au projet Journées Européennes du patrimoine

Lanzado en 2017 por la ciudad de Montbrison, los estudios realizados por Archipat han permitido comprender la historia del lugar y su reconocimiento.

A través de los ojos del arquitecto, venga a descubrir la historia del proyecto y de la obra

L’événement Théâtre d’Aqua Segetae de la ruine au projet Journées Européennes du patrimoine Montbrison a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme Loire Forez