Théâtre d’Aquae Segetae : de la ruine au projet Théâtre gallo-romain de Moingt Montbrison

Théâtre d’Aquae Segetae : de la ruine au projet Samedi 20 septembre, 10h45 Théâtre gallo-romain de Moingt Loire

Début : 2025-09-20T10:45:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T10:45:00 – 2025-09-20T15:30:00

Lancées en 2017 par la ville de Montbrison, les études conduites par Archipat, l’atelier Chardon et ECP économiste ont permis de comprendre l’histoire du site et de sa reconnaissance. Au fil des phases de conception, ces acteurs ont su faire émerger un projet de mise en valeur qui permet de donner les clefs de lecture d’un édifice qui a longtemps servi de carrière de pierre. Comment aborde-t-on la préservation et la mise en valeur de vestiges antiques classés au titre des monuments historiques ? Quel cheminement empruntent les études et la réflexion ? Comment architectes, archéologues, entreprises, État et Mairie œuvrent de concert à la transmission de ce patrimoine ? Au travers du regard de l’architecte, venez découvrir l’histoire du projet et du chantier qui se déploie sous vos yeux depuis le printemps 2025.

Théâtre gallo-romain de Moingt Moingt, 42600 Montbrison Montbrison 42600 Colline Saint-Eutrope Loire Auvergne-Rhône-Alpes

