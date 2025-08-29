Théâtre D’Autres Familles que la Mienne Place de la Résistance Saint-Brieuc

Début : 2026-03-05 20:00:00

fin : 2026-03-05 22:00:00

2026-03-05

Dans l’ombre des failles

Nora a deux mois quand elle est placée en famille d’accueil. Un départ chaotique dans la vie, comme celui de nombreux enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). Son parcours sera fait de cassures mais aussi de rencontres salvatrices, d’amitiés profondes et même, de joie. Avec six comédien·ne·s, saisissant·e·s de justesse, un hommage lumineux aux trajectoires qui se réinventent.

Spectacle conseillé à partir de 15 ans. .

Place de la Résistance La Passerelle Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40

