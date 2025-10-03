Théâtre De bons amis de mauvaise foi Médiathèque Henri Moreau La Tremblade

Théâtre De bons amis de mauvaise foi Médiathèque Henri Moreau La Tremblade vendredi 3 octobre 2025.

Théâtre De bons amis de mauvaise foi

Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 18:00:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Théâtre De bons amis de mauvaise foi Une pièce de Yolande Dulon de la Compagnie Théâtre à Présent

.

Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 14 67 bibliotheque@la-tremblade.com

English :

Theater « De bons amis de mauvaise foi » A play by Yolande Dulon of the Compagnie Théâtre à Présent

German :

Theater « De bons amis de mauvaise foi » Ein Stück von Yolande Dulon von der Compagnie Théâtre à Présent

Italiano :

Teatro « De bons amis de mauvaise foi » Uno spettacolo di Yolande Dulon della Compagnie Théâtre à Présent

Espanol :

Teatro « De bons amis de mauvaise foi » Una obra de Yolande Dulon de la Compagnie Théâtre à Présent

L’événement Théâtre De bons amis de mauvaise foi La Tremblade a été mis à jour le 2025-09-08 par Mairie de La Tremblade