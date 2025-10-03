Théâtre De bons amis de mauvaise foi Médiathèque Henri Moreau La Tremblade
Théâtre De bons amis de mauvaise foi Médiathèque Henri Moreau La Tremblade vendredi 3 octobre 2025.
Théâtre De bons amis de mauvaise foi
Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 18:00:00
fin : 2025-10-03
Date(s) :
2025-10-03
Théâtre De bons amis de mauvaise foi Une pièce de Yolande Dulon de la Compagnie Théâtre à Présent
.
Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 14 67 bibliotheque@la-tremblade.com
English :
Theater « De bons amis de mauvaise foi » A play by Yolande Dulon of the Compagnie Théâtre à Présent
German :
Theater « De bons amis de mauvaise foi » Ein Stück von Yolande Dulon von der Compagnie Théâtre à Présent
Italiano :
Teatro « De bons amis de mauvaise foi » Uno spettacolo di Yolande Dulon della Compagnie Théâtre à Présent
Espanol :
Teatro « De bons amis de mauvaise foi » Una obra de Yolande Dulon de la Compagnie Théâtre à Présent
L’événement Théâtre De bons amis de mauvaise foi La Tremblade a été mis à jour le 2025-09-08 par Mairie de La Tremblade