Théâtre de Boulevard Les Cabotines Sedan

Théâtre de Boulevard Les Cabotines

Salle Marcillet, Place Crussy Sedan Ardennes

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif tout public

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Quelle époque ! Nous sommes au début du XIXe siècle, Napoléon vient d’être nommé empereur des Français et la Comédie Française est en ébullition ! Dans les loges, deux célèbres comédiennes qui se haïssent provoquent scandale sur scandale.En effet, elles se partagent les mêmes rôles et ce n’est plus tenable. Injures et coups bas à profusion jusqu’au jour où… une jeune sociétaire se voit confier leurs emplois. Les protagonistes décident alors de s’associer pour empoisonner la vie de la nouvelle venue.Spectacle assis, placement libre.

Salle Marcillet, Place Crussy Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 73 41

English :

What an era! It’s the early 19th century, Napoleon has just been named Emperor of the French, and the Comédie Française is in an uproar! In the dressing rooms, two famous actresses who hate each other cause scandal after scandal: they share the same roles, and it’s no longer tenable. Insults and backstabbing abound, until one day? a young member of the company is entrusted with their jobs. The protagonists decide to join forces to poison the newcomer?s life.

German :

Was für eine Zeit! Jahrhunderts, Napoleon ist gerade zum Kaiser der Franzosen ernannt worden und die Comédie Française ist in Aufruhr! Zwei berühmte Schauspielerinnen, die sich gegenseitig hassen, verursachen in den Garderoben einen Skandal nach dem anderen, denn sie teilen sich die gleichen Rollen und das ist nicht mehr tragbar. Sie beschimpfen und beleidigen sich gegenseitig, bis eines Tages ein junges Mitglied mit ihren Jobs betraut wird. Die Protagonisten beschließen, sich zusammenzuschließen, um der Neuen das Leben schwer zu machen.

Italiano :

Che epoca! È l’inizio del XIX secolo, Napoleone è appena stato nominato imperatore di Francia e la Comédie Française è in subbuglio! Nei camerini, due famose attrici che si odiano provocano uno scandalo dopo l’altro: condividono gli stessi ruoli e la cosa non è più tollerabile. Gli insulti e le pugnalate alle spalle abbondano, finché un giorno un giovane membro della compagnia non affida loro il posto. Le protagoniste decidono allora di unire le forze per avvelenare la vita del nuovo arrivato.

Espanol :

¡Qué época! Estamos a principios del siglo XIX, Napoleón acaba de ser nombrado emperador de Francia y la Comédie Française está alborotada En los camerinos, dos famosas actrices que se odian provocan un escándalo tras otro: comparten los mismos papeles y eso ya no se sostiene. Abundan los insultos y las puñaladas por la espalda, hasta que un día… un joven miembro de la compañía les da trabajo. Las protagonistas deciden entonces unir sus fuerzas para envenenar la vida de la recién llegada.

