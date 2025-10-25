Théâtre de Boulevard Les Grands Ducs Sedan

Théâtre de Boulevard Les Grands Ducs

Salle Marcillet Place Crussy Sedan Ardennes

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Début : 2026-02-08

Le rideau se lève sur l’univers délicieusement loufoque de la première adaptation théâtrale du film Les Grands Ducs de Patrice LECONTE.Trois acteurs sur la touche se font embaucher dans un boulevard médiocre avec dans le rôle-titre Carla Milo, une diva excentrique. Leur producteur, Chapiron fils, criblé de dettes, entreprend de tout faire pour saboter la tournée et toucher ainsi l’argent des assurances. Cependant, les trois comédiens résistent avec panache pour défendre leur rôle et ne pas laisser passer ce qui pourrait bien être la dernière chance de leur vie. Imprévus et rebondissements garantis !Avec Véronique Genest, Philippe Chevalier, Jean-Christophe Barc, Georges Beller, Eric Le Roch, Christian Diaz.Scénario Serge FrydmanAdaptation Annabelle MilotMise en scène Jean-Luc Moreau

Salle Marcillet Place Crussy Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 73 41

English :

The curtain rises on the deliciously zany world of the first stage adaptation of Patrice LECONTE’s film Les Grands Ducs (The Grand Dukes). Three actors on the sidelines get hired for a mediocre boulevard show starring eccentric diva Carla Milo. Their debt-ridden producer, Chapiron fils, sets out to sabotage the tour and collect the insurance money. However, the three actors resist with panache, defending their roles and not letting go of what could well be the last chance of their lives. With Véronique Genest, Philippe Chevalier, Jean-Christophe Barc, Georges Beller, Eric Le Roch, Christian Diaz.Screenplay: Serge FrydmanAdaptation: Annabelle MilotDirection: Jean-Luc Moreau

German :

Der Vorhang hebt sich für die herrlich verrückte Welt der ersten Theateradaption des Films Les Grands Ducs von Patrice LECONTE.Drei abgehalfterte Schauspieler lassen sich für eine mittelmäßige Boulevard-Tournee mit der exzentrischen Diva Carla Milo in der Titelrolle engagieren. Ihr Produzent Chapiron junior, der mit Schulden geplagt ist, setzt alles daran, die Tournee zu sabotieren, um die Versicherungsgelder zu kassieren. Die drei Schauspieler wehren sich jedoch mit Elan, um ihre Rollen zu verteidigen und sich die vielleicht letzte Chance ihres Lebens nicht entgehen zu lassen. Mit Véronique Genest, Philippe Chevalier, Jean-Christophe Barc, Georges Beller, Eric Le Roch, Christian Diaz.Drehbuch: Serge FrydmanAdaption: Annabelle MilotRegie: Jean-Luc Moreau

Italiano :

Si alza il sipario sull’universo deliziosamente stravagante del primo adattamento teatrale del film di Patrice LECONTE Les Grands Ducs (I Granduchi). Tre attori in disparte vengono ingaggiati per un mediocre spettacolo di boulevard con protagonista Carla Milo, una diva eccentrica. Il loro produttore, Chapiron fils, sommerso dai debiti, vuole sabotare la tournée e incassare i soldi dell’assicurazione. Tuttavia, i tre attori resistono con brio, difendendo i loro ruoli e non lasciandosi sfuggire quella che potrebbe essere l’ultima occasione della loro vita. Con Véronique Genest, Philippe Chevalier, Jean-Christophe Barc, Georges Beller, Eric Le Roch, Christian Diaz.Sceneggiatura: Serge FrydmanAdattamento: Annabelle MilotDirezione: Jean-Luc Moreau

Espanol :

Se levanta el telón del mundo deliciosamente disparatado de la primera adaptación teatral de la película de Patrice LECONTE Les Grands Ducs (Los Grandes Duques). Tres actores marginales son contratados para un mediocre espectáculo de bulevar protagonizado por Carla Milo, una excéntrica diva. Su endeudado productor, Chapiron fils, se propone sabotear la gira y cobrar el dinero del seguro. Sin embargo, los tres actores resisten con garbo, defienden sus papeles y no dejan escapar la que podría ser la última oportunidad de sus vidas. Con Véronique Genest, Philippe Chevalier, Jean-Christophe Barc, Georges Beller, Eric Le Roch, Christian Diaz.Guión: Serge FrydmanAdaptación: Annabelle MilotDirección: Jean-Luc Moreau

