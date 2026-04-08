Théâtre de clown : Trop près du mur Mimizan
dimanche 2 mai 2027 · Mimizan
Informations pratiques
Mimizan
Théâtre de clown : Trop près du mur
Parnasse Mimizan Landes
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-02 16:00:00
fin : 2027-05-02 17:50:00
Date(s) :
2027-05-02
THEATRE – CLOWN – IMPERTINENT -SOLO
Dès l’âge de 12 ans
Lorsque Typhus parle à l’acteur de son désir d’enfant, celui-ci n’a pas d’autre choix que d’exaucer son vœu… à sa manière. Mais dans ce jeu de poupées russes, qui contrôle qui ? Qui élève qui ?
Le spectacle propose de sonder le lien qui unit l’acteur à son personnage. L’homme social face au clown sans filtre.
Il y sera question d’éducation, de transmission, de garde-fous, de libre-arbitre, d’autocensure et d’oppression sociale.
Mais avant tout de liberté. À bâtir ou à préserver
Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=bY1FtkP5cjo&t=7s
Billetterie : https://theatre-le-parnasse.maplace.fr/
Covoiturage : urlr.me/s4Q5yj .
Parnasse Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 93 35 leparnasse@mimizan.com
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English : Théâtre de clown : Trop près du mur
L’événement Théâtre de clown : Trop près du mur Mimizan a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Mimizan
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