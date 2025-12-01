THÉÂTRE DE COMÉDIE SOUS LE SAPIN… LES EMMERDES !!! Langres

Organisé par CLB Production

Comment le réveillon tranquille d’une famille bourgeoise va être troublé par la venue d’une invitée inattendue… et encombrante. En ce réveillon du 24 décembre, c’est l’effervescence chez les Delépine. Vincent, le fils unique, à la vie sentimentale très discrète, a enfin rencontré une fille. Et il profite de la fête de Noël pour présenter Léa, alias Nifoufette, à ses parents. Mais Léa n’est pas vraiment la belle-fille dont ils rêvaient. Sans gêne et sans complexes, elle va avoir l’effet d’une tornade dans la vie de cette famille bien rangée. Le cadeau va vite devenir embarrassant… Bref, Joyeux Noël. Coups bas, rebondissements et dinde aux marrons sont au programme de cette comédie déjantée recommandée par le Père Noël.

Durée: 1h15 .

Théâtre Michel Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 43 16 86 86 clb.prod.spectacle@gmail.com

