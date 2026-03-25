Théâtre de Guignol Le Lapin de Pâques Parc de l’Aquilon Cabourg

Théâtre de Guignol Le Lapin de Pâques

Parc de l’Aquilon Avenue Charles de Gaulle Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 16:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-04-05 2026-04-25 2026-04-26 2026-05-01 2026-05-02

Le Théâtre Guignol présente L’histoire du Lapin de Pâques ! Un moment plein de fantaisie et de douceur, idéal pour partager un après-midi convivial en famille. Une belle occasion de se laisser emporter par la magie du théâtre et de découvrir une histoire de saison.

Le Théâtre Guignol présente L’histoire du Lapin de Pâques ! Un moment plein de fantaisie et de douceur, idéal pour partager un après-midi convivial en famille. Une belle occasion de se laisser emporter par la magie du théâtre et de découvrir une histoire de saison.

À partir de 2 ans, ouverture du guichet 30 minutes avant le spectacle dans la limite des places disponibles. .

Parc de l’Aquilon Avenue Charles de Gaulle Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 7 66 63 60 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre de Guignol Le Lapin de Pâques

Théâtre Guignol presents L’histoire du Lapin de Pâques ! A moment full of fantasy and sweetness, ideal for sharing a convivial afternoon with the family. It’s a great opportunity to let yourself be carried away by the magic of the theatre and discover a seasonal story.

L’événement Théâtre de Guignol Le Lapin de Pâques Cabourg a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Cabourg