Théâtre de guignol lyonnais – rue Thiers Rochefort, 4 juin 2025 07:00, Rochefort.

Charente-Maritime

Théâtre de guignol lyonnais rue Thiers parking du Stade Rouge Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-06-04

fin : 2025-06-08

2025-06-04

La Compagnie l’Univers des Marionnettes présente son tout nouveau spectacle pour la toute première fois à Rochefort ! En compagnie des célèbres marionnettes lyonnaises, venez vous amuser.

rue Thiers parking du Stade Rouge

Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 11 50 98 spectacle-guignol-49@hotmail.com

English : Lyon’s puppet theatre

The Compagnie l’Univers des Marionnettes presents its brand new show for the very first time in Rochefort! Come and enjoy the show in the company of the famous puppets from Lyon.

German : Lyoner Kasperltheater

Die Compagnie l’Univers des Marionnettes präsentiert ihre brandneue Show zum allerersten Mal in Rochefort! In Begleitung der berühmten Lyoner Marionetten können Sie sich amüsieren.

Italiano : THEATRE DE GUIGNOL lyonnais compagnie l’univers des marionnettes

La Compagnie l’Univers des Marionnettes presenta il suo nuovo spettacolo per la prima volta a Rochefort! Venite a godervi lo spettacolo in compagnia delle famose marionette di Lione.

Espanol : THEATRE DE GUIGNOL lyonnais compagnie l’univers des marionnettes

La Compagnie l’Univers des Marionnettes presenta su nuevo espectáculo por primera vez en Rochefort Venga a disfrutar del espectáculo en compañía de las famosas marionetas de Lyon.

