AGENDA · Saint-Lunaire
Théâtre de Guignol Terrain du Marais Saint-Lunaire
lundi 3 août 2026 · Terrain du Marais · Saint-Lunaire
Informations pratiques
Saint-Lunaire
Théâtre de Guignol
Terrain du Marais Rue de la Côte du Tertre Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Théâtre de marionnettes au Terrain du Marais.
Plus d’informations à venir. .
Terrain du Marais Rue de la Côte du Tertre Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 30 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Théâtre de Guignol Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-07-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
À voir aussi à Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine)
- Histoires les pieds dans l’herbe ! Centre culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire 9 juillet 2026
- Le fil de Saint-Lu Atelier couture et raccommodage Centre culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire 10 juillet 2026
- Concours d’été au boulodrome Pétanque lunairienne Saint-Lunaire 13 juillet 2026
- Théâtre de marionnettes Terrain du Marais Saint-Lunaire 15 juillet 2026
- Visite nocturne Saint-Lunaire et ses légendes Bureau Information Tourisme Saint-Lunaire 16 juillet 2026