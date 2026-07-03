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AGENDA · Saint-Lunaire

Théâtre de Guignol Terrain du Marais Saint-Lunaire

lundi 3 août 2026 · Terrain du Marais · Saint-Lunaire

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Lieu
Terrain du Marais
Adresse
Rue de la Côte du Tertre
Ville
35800 Saint-Lunaire
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Lunaire

Théâtre de Guignol

Terrain du Marais Rue de la Côte du Tertre Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-08-03

Théâtre de marionnettes au Terrain du Marais.

Plus d’informations à venir.   .

Terrain du Marais Rue de la Côte du Tertre Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 30 51 

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English :

L’événement Théâtre de Guignol Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-07-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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