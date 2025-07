Théâtre de Guignol St Denis Cie l’Univers des Marionnettes Route des Huttes Saint-Denis-d’Oléron

Théâtre de Guignol St Denis Cie l’Univers des Marionnettes Route des Huttes Saint-Denis-d’Oléron mercredi 23 juillet 2025.

Théâtre de Guignol St Denis Cie l’Univers des Marionnettes

Route des Huttes Place des spectacles Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : Jeudi 2025-07-23

fin : 2025-07-24

2025-07-23

Cet été, pour la première fois, le célèbre Théâtre de Guignol débarque sur l’Île d’Oléron avec la compagnie L’Univers des Marionnettes !

Route des Huttes Place des spectacles Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 11 50 98

English : Théâtre de Guignol St Denis Cie l’Univers des Marionnettes

This summer, for the first time, the famous Théâtre de Guignol arrives on the Ile d’Oléron with the L’Univers des Marionnettes company!

German : Guignol-Theater St Denis Cie l’Univers des Marionnettes

Diesen Sommer kommt zum ersten Mal das berühmte Théâtre de Guignol mit der Kompanie L’Univers des Marionnettes auf die Île d’Oléron!

Italiano :

Quest’estate, per la prima volta, il famoso Théâtre de Guignol arriva sull’Ile d’Oléron con la compagnia L’Univers des Marionnettes!

Espanol : Théâtre de Guignol St Denis Cie l’Univers des Marionnettes

Este verano, por primera vez, el famoso Théâtre de Guignol llega a la isla de Oléron con la compañía L’Univers des Marionnettes

