Théâtre de Guignol Terrasse du Fécheray Suresnes

Théâtre de Guignol Terrasse du Fécheray Suresnes samedi 20 septembre 2025.

Théâtre de Guignol 20 et 21 septembre Terrasse du Fécheray Hauts-de-Seine

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Les aventures extraordinaires de Guignol

Guignol aux prises avec les méchants, va-t-il être à la hauteur ?

Notre sympathique gendarme est à pied d’œuvre.

La jolie Cerise pourra-t-elle aider Guignol ?

Deux spectacles par jour à 15h00 et 17h00

Terrasse du Fécheray 174 boulevard Washington 92150 Suresnes Suresnes 92150 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 42 04 41 47 http://www.suresnes-tourisme.com La terrasse du Fécheray est située au pied du Mont-Valérien et surplombe la commune de Suresnes. Elle offre une superbe vue sur la capitale, et plus particulièrement sur la Tour Eiffel. Lieu privilégié, elle est utilisée pour l'organisation d'évènements tout au long de l'année.

Théâtre de Guignol

@doz pour office de tourisme de Suresnes